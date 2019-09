Gaglianico: Cade a pochi metri dalle pattuglie della Polizia Locale, soccorsa dagli agenti FOTO

Cade a terra e viene soccorsa dagli agenti della Polizia Locale impegnati in un servizio di controllo. L'episodio è accaduto questa mattina, 26 settembre, in via Gramsci a Gaglianico, sulla SP 143. La malcapitata, identificata in U.R. 81enne di Biella, è scivolata a pochi metri dalle due pattuglie ferme al posto di controllo. Subito gli agenti e alcuni passanti sono intervenuti in suo soccorso, ma non hanno avuto bisogno di richiedere l'intervento del 118: proprio in quel momento, infatti, un'ambulanza stava transitando nella via. La pensionata è stata quindi trasportata immediatamente all'ospedale di Ponderano per le cure del caso. Al momento dell'accaduto era cosciente e non dovrebbe aver riportato gravi ferite. Gli agenti hanno poi provveduto ad informare i famigliari dell'incidente.