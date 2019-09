Eroina negli slip, arrestato dalla squadra mobile un 31enne

A seguito di un servizio antidroga la squadra mobile di Biella ha arrestato un uomo di origine peruviana, residente in un comune del Biellese, per detenzione di materiale stupefacente ai fini di spaccio. Si tratta di J.J. L.R.M. di 31 anni, fermato in auto a Tollegno per un controllo. La perquisizione personale da parte degli agenti ha portato alla luce 24 grammi di eroina che l'uomo aveva occultato negli slip. Dalla banca dati il 31enne ha sulle spalle numerosi precedenti in materia di droga, reati contro il patrimonio e persona. Arrestato, è stato processato per direttissima: per lui confermati gli arresti domiciliari.