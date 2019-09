Biella: furto in tabaccheria

E' stato denunciato per furto aggravato, dagli uomini della squadra volante, L.B. di 40 anni residente a Biella. L'uomo si è reso protagonista del furto di 255 euro in denaro contante sottratti nella tabaccheria di via Fecia in città, nel pomeriggio del 23 settembre, quando il titolare del negozio aveva appoggiato i soldi sul bancone, appena ritirati dal distributore automatico. In pochi secondi L.B è entrato ed ha portato via l'intera somma, dileguandosi per le vie cittadine. Gli agenti delle volanti dopo aver visionato le registrazioni delle telecamere di video sorveglianza hanno riconosciuto l'uomo, nonostante il camuffamento con occhiali scuri e cappuccio in testa. Intercettato di fronte al centro commerciale I Giardini di via La Marmora, L.B. è stato fermato e denunciato. Il denaro non è stato recuperato.