Ancora truffa, di nuovo in azione un falso tecnico dell'acquedotto

Una nuova truffa ai danni degli anziani è stata messa a segno in questi giorni a Cerrione ai danni di una 83enne. L'uomo si è presentato inventando presunti problemi all'acquedotto derivanti da ipotetiche onde elettromagnetiche. Con la scusa di verificare è entrato in casa ed ha consigliato alla donna di mettere in un cassetto tutto l'oro. Poi come al solito l'ha distratta ed è scappato con il bottino. Appena si è resa conto del raggiro la pensionata ha allertato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia di Candelo e del Norm di Biella. Il danno non è ancora stato quantificato. Indagini affidate ai carabinieri di Salussola ai quali è stata depositata la denuncia contro ignoti da parte della 83enne.