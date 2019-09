Sicurezza sulle strade, la Polizia di Biella incontra gli studenti biellesi

In occasione della “Settimana europea della mobilità” che si è svolta dal 16 al 22 settembre, il network delle Polizie Stradali “Tispol” ha programmato la campagna denominata “Edward” con lo scopo di richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi agli obiettivi europei di ridurre del 50% il numero delle vittime sulla strada entro il 2030.

Anche la Sezione di Polizia Stradale di Biella, in conformità alle indicazioni fornite dal Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Compartimento Polizia Stradale del Piemonte e Valle d’Aosta, ha programmato alcune giornate di formazione presso gli Istituti scolastici della provincia, al fine di sensibilizzare gli studenti sui temi della sicurezza stradale. Nell’ambito della provincia di Biella, in particolare, gli operatori della Polizia Stradale hanno fatto visita alla Scuola Media di Brusnengo e alla Scuola Media di Masserano, incontrando gli studenti ed intrattenendosi a dialogare con loro sugli argomenti oggetto della campagna “Edward”.

Gli incontri hanno suscitato notevole interesse negli studenti, che hanno approfittato dell’occasione per rivolgere numerose domande agli agenti e per soddisfare ogni loro curiosità in merito ai comportamenti da adottare quando si è alla guida di veicoli.