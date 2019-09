A Mongrando in arrivo la festa patronale di San Michele, pro loco: “Oltre 60 anni di storia e sapori”

Da oltre 60 anni, la pro loco San Michele Mongrando organizza la festa patronale di San Michele nell’ultimo weekend di settembre (27, 28, 29 e 30 settembre) presso la propria sede di Mongrando (via Truccobello 6), offrendo al pubblico un’ampia scelta gastronomica servita, come da tradizione, con piatti di ceramica e stoviglie in metallo al fine di agevolare la clientela e senza trascurare l’impatto della plastica sull’ambiente.

I festeggiamenti inizieranno venerdì 27 con la cena di apertura a base di panissa e fritto misto di pesce, per proseguire poi il sabato con la trippa, cucinata come da tradizione. Sempre nel pomeriggio di sabato vi sarà la possibilità di cimentarsi con il tiro con l’arco con il prezioso aiuto degli Arcieri Prealpi biellesi che metteranno a disposizione materiale ed esperienza per far conoscere uno sport ancora poco diffuso. La domenica sarà la giornata più ricca di appuntamenti a partire dalla mattinata con un bellissimo tour guidato in mountain bike con la collaborazione di “Lovato bike & EGP” che offriranno anche la possibilità di noleggiare e testare sul campo i nuovi modelli di e-bike.

Dopo le fatiche della mattinata alle 12,30 si aprirà la cucina con il consueto pranzo di San Michele a menù fisso (con prenotazione obbligatoria entro giovedì 26) Nel pomeriggio la novità forse più attesa, una partita a scacchi con personaggi viventi direttamente sul piazzale antistante la sede Pro Loco; la serata proseguirà infine a tavola con la tradizionale polenta ed asino e l’immancabile polenta concia. Dopo cena ci sarà ancora spazio per la spettacolare esibizione di danza dei ballerini della scuola di ballo “Arsa Dance” con i loro favolosi abiti. I festeggiamenti termineranno nella giornata di lunedì, dopo il pomeriggio dedicato agli anziani con danze in balera, e a seguire la cena di chiusura con la storica fagiolata.

Per tutte le serate dei festeggiamenti, oltre ai piatti sopra descritti sarà possibile degustare ottimi piatti della tradizione, la polenta e cotechino, le grigliate di carne, lo stinco di maiale al forno nonché un ottimo fritto di pesce. E dopo cena?? Tutti in balera in compagnia di varie orchestre che intratterranno ballerini e non nella adiacente balera per concludere in allegria la serata. Sulla pagina Facebook della pro loco saranno disponibili varie foto dell’evento con l’intento di coinvolgere anche i più giovani e dare un po’ di visibilità alla nostra piccola realtà.