Vigliano: Servizio civile in biblioteca? Domande fino al 10 ottobre

Se hai fra i 18 e i 28 anni e pensi che il servizio civile universale possa essere un'occasione da cogliere per fare un'esperienza che può cambiarti la vita, puoi candidarti fino al 10 ottobre al bando che prevede un posto nella nostra biblioteca civica, progetto "Le avventure di Gulliver", progettazione di eventi artistico-culturali.

Qualche informazione in breve:

- età tra i 18 e i 28 anni

- periodo di impiego in servizio 2019/2020

- durata del servizio 12 mesi

- è previsto un assegno di 439,50 euro mensiliDedicare un anno al tuo territorio può farti conoscere meglio le tue capacità, le tue possibilità professionali, le tue potenzialità lavorative, ti può aiutare a scegliere cosa fare da "grande"...pensaci!

Per maggiori informazioni su come presentare la domanda e per leggere il bando integrale visita il sito dedicatohttp://www.ilfilodatessere.com/servizio-civile-volontario. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019.

Come presentare la propria candidatura?Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it tramite SPID.