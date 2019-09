Stefano Ruote, esperienza pluriennale al servizio degli automobilisti

Passione automobilistica ed esperienza pluriennale sono le caratteristiche di Stefano Zoja, che hanno dato vita a Stefano Ruote, azienda operante nel settore commercio all'ingrosso, dettaglio ed online di pneumatici, cerchi in lega, ricambi, accessori e tuning auto."Noi svolgiamo attività di vendita pneumatici e cerchi in lega, di gommista, ricarica climatizzatori e convergenza elettronica di ultima generazione! - dice Stefano Zoja - E, per dare al cliente un'offerta a 360 gradi, proponiamo anche servizi di riparazione, cristalli e sanificazione auto".

In tema di commercio on line, Stefanoruote.it è leader nel settore dei cerchi in lega e gomme, e propone la sua collezione di cerchi in lega omologati a prezzi vantaggiosi, anche sui principali marketplace come E-bay, Kijiji, Subito, Il Portale dei ricambi. "L'e- commerce è nato con l'azienda nel 2012, - continua il titolare - ed ultimamente lo abbiamo potenziato per dare un servizio completo a chi compra cerchi e pneumatici".

Da qualche tempo, da Stefano Ruote c'è una novità. Per chi tiene molto al proprio mezzo, è disponibile un servizio innovativo di pulizia e sanificazione auto, moto, camper e furgoni, adatto a chi spesso trasporta animali domestici o altri materiali, o a chi vuole, di tanto in tanto, igienizzare l'abitacolo. Il metodo di trattamento non utilizza acqua, ma vapore a secco 100% ecologico, e macchinari eco friendly che permettono di igienizzare gli interni ed ottenere la sgrassatura e la lucidatura degli esterni.

Questo sistema pulisce a fondo, penetrando nei pori della vernice, rimuovendo residui di cera e sporco accumulati negli anni, sgrassando e riportando la vernice alla brillantezza originale. Il procedimento igienizza eliminando le macchie da sedili e tappezzeria e pulendo gli angoli, le fessure ed i punti irraggiungibili grazie a speciali accessori, e sanifica gli interni eliminando cattivi odori, funghi, batteri ed acari dannosi per la salute con vapore saturo a 180°. "Un servizio alternativo senza idropulitrice che sta funzionando, - sottolinea Stefano Zoja - in quanto molti clienti preferiscono "sanare" l'auto una volta al mese!".

Stefano Ruote si trova a Candelo, in Via Iside Viana 70 (tel. 0152538441; cell. 3388862542; mail info@stefanoruote.it; sito internet www.stefanoruote.it ).