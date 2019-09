Da Fisiokinetik a Vigliano Biellese: due giornate dedicate alla prevenzione del rischio cardiovascolare

Scorrette abitudini alimentari e scarsa o assente attività fisica sono ormai condizioni diffuse nella nostra società e, insieme alla predisposizione genetica, costituiscono una delle principali cause di quella che viene definita "sindrome metabolica", una condizione ad elevato rischio cardiovascolare (spesso asintomatica ed associata ad un eccessivo peso corporeo) che, se trascurata, aumenta la probabilità di incorrere in patologie cardiache, diabete di tipo 2 ed ictus.

Sia in fase preventiva che come cura per chi ne soffre, individuare tempestivamente e tenere sotto controllo tutti quei fattori di rischio modificabili che sono alla base delle disfunzioni metaboliche risulta fondamentale per prevenire lo sviluppo di patologie cardiache e le loro complicanze, migliorando il proprio stato di salute generale.

Per poter monitorare i parametri metabolici ed individuare eventuali rischi cardiovascolari, mercoledì 9 ottobre (al pomeriggio) e sabato 12 ottobre (al mattino) Fisiokinetik, presso il proprio centro in Piazza Collobiano 2/3 a Vigliano Biellese, terrà due giornate dedicate alle valutazioni metaboliche e al loro ruolo nella prevenzione delle patologie cardiache.

Le valutazioni, che verranno effettuate dal Dott. Nicolò Salvi, consisteranno in un colloquio iniziale, volto a raccogliere il maggior numero di informazioni possibili sulla storia e sullo stile di vita dei partecipanti (alimentazione, vizio del fumo, livello di attività fisica e di sedentarietà, eventuali patologie in corso, ecc.). Successivamente, verrà effettuato un esame metabolico ed antropometrico, finalizzato a definire un quadro generale dello stato di salute, individuando e valutando eventuali rischi cardiovascolari.

Gli esiti della valutazione costituiranno la base per definire un percorso personalizzato di cura o di prevenzione delle patologie cardiovascolari.I posti disponibili per le due giornate sono limitati. Per avere maggiori informazioni sulle valutazioni o prenotare la propria, è possibile contattare il centro Fisiokinetik cliccando qui: https://fisio.subscribemenow.com/ oppure ai seguenti recapiti: 015 8122032 – info@fisiokinetiksport.it