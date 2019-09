“Una, o nessuno. La petizione del Pd Nazionale per un Green New Deal per l’Italia”

Una, o Nessuno. Se non salviamo la Terra, i nostri figli non avranno un posto in cui vivere. Non c’è un pianeta di riserva. Oggi inizia il climate strike e migliaia di giovani sfileranno in giro per il mondo a chiedere misure concrete a sostegno dell’ambiente. La Terra è la nostra casa comune. Prendiamocene cura, ora.

“E’ il momento di scelte coraggiose: chiediamo al Governo di dichiarare lo Stato di Emergenza Climatica e Ambientale e di assumere tutte le iniziative necessarie per una riconversione ecologica della nostra economia. Proponiamo un Green New Deal per l’Italia che vogliamo condividere con le forze politiche e sociali e che coinvolga tutti i cittadini, fondato su 5 proposte:

1. investimenti pubblici verdi per 50 miliardi di euro destinati ad attivare 800 mila posti di lavoro con l’obiettivo di ridurre gli effetti del cambiamento climatico e prevenire il dissesto idrogeologico, realizzare politiche di adattamento e favorire la rigenerazione delle città e delle aree interne. E ancora: riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati

2. decarbonizzazione della nostra economia innalzando gli obiettivi del Piano Nazionale Energie e Clima: dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 e azzerarle entro il 2050; entro il 2030 portare al 40% la produzione da fonti rinnovabili e ridurre del 45% i consumi di energia

3. transizione rapida verso l’economia circolare per allungare il ciclo di vita dei prodotti, ridurre la produzione di rifiuti e sulla raccolta differenziata puntare oltre il 70% attraverso la realizzazione di impianti necessari alla valorizzazione della materia

4. fiscalità verde per abbassare le tasse a chi realizza sostenibilità; riduzione fino all’azzeramento degli incentivi ai combustibili fossili e ai sussidi dannosi per l’ambiente, e infine proporre l’introduzione di una carbon tax a livello europeo

5. infrastrutture finanziate con il 50% degli investimenti complessivi per la mobilità sostenibile nelle città e per il trasporto pubblico collettivo e condiviso, puntando sull’elettrificazione del settore e la diffusione di mezzi a emissioni zero.Il nostro pianeta è la nostra casa comune. Prendiamocene cura, ora".

Si può sottoscrivere la petizione nella nostra sede provinciale, nei banchetti che organizzeremo nei prossimi giorni oppure farvi promotori in prima persona al seguente link:http://chiarabraga.it/wp-content/uploads/2019/07/Una-o-nessuno-Petizione-PD.pdf