I Carabinieri incontrano i cittadini di Valle San Nicolao FOTO

Un’ora di ascolto, 13 cittadini oltre al sindaco Marica Elena Cerrone per accogliere il maresciallo dei carabinieri della stazione di Bioglio, Remy Di Ronco e il carabiniere Giovanni Serra, testimonianza della vicinanza dei militari ai cittadini. A Valle San Nicolao un'ora dedicata alla popolazione con il Punto d’ascolto, il progetto dei carabinieri iniziato mesi fa e che ha riscosso successo.

E i numeri di oggi sono la vera testimonianza dell’interesse e attenzione della popolazione sulle problematiche illustrate. Diversi i temi trattati: dal problema delle truffe agli anziani (finti carabinieri o avvocati, falsi tecnici della luce e dell’acquedotto, dipendenti delle poste, specchietto dell'automobile), ai furti. Particolare attenzione è stata evidenziata nei giorni del ritiro della pensione perché quando si esce dagli uffici si può essere avvicinato e derubato da qualche malvivente. A testimoniare come il territorio di competenza della caserma di Bioglio sia tranquillo lo si è capito dalla decina di furti in questi primi 9 mesi dell'anno. In netto calo non solo in questi paese ma in tutta la provincia di Biella.

Un'ora anche di piccoli suggerimenti che potranno essere utili e aiutare a superare momenti di difficoltà o evitare di essere derubati. In caso di tentativo di truffa, il consiglio è uno solo: telefonare alla vicina caserma o alla centrale operativa del 112. Soddisfatti i cittadini e il sindaco con gli applausi finali, tutti all'indirizzo del maresciallo e dei carabinieri.