L'Extreme Sport Festival piace, due weekend di grandi numeri tra skater e pattinatori FOTOGALLERY

Oltre 100 atleti partecipanti e circa 5mila passaggi, suddivisi in due weekend di puro sport estremo, tra pattini e skateboard. Sono i numeri dell’edizione 2019 di “Extreme Sport Festival”, che anche quest'anno ha riscontrato un grande successo con una formula tutta nuova che ha unito due sport adrenalinici in una kermesse Made in Biella.

Gli ospiti provenivano da tutt’Italia, dalla Francia, dal Brasile, dalla Svizzera, dall’Inghilterra, dall’Austria, dalla Venezuela e dalle Filippine. “Siamo rimasti colpiti dalla straordinaria risposta del pubblico – dichiarano Riccardo Lecis ed Ettore Silvetri, organizzatori della manifestazione – Ci hanno addirittura chiesto di riproporlo più volte all'anno. Un ringraziamento particolare va ad Agostino Polpetta e Martin De Ocaña per aver decorato ed allestito lo skatepark, dandogli una nuova veste che resterà anche dopo la manifestazione”.

Nella gallery, tutte le immagini delle giornate e le classifiche.