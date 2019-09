Mombarun, bilancio positivo con New Balance. Andrea Nicolo: “In agenda tante idee da realizzare” FOTOGALLERY

Una buona affluenza anche venerdì scorso, 20 settembre, al negozio Mombarun di via Sebastiano Ferrero. Circa 20 persone hanno assistito al briefing teorico con l’esperto di New Balance, Daniele Ravasio, sull’arte della corsa su strada. “Dopo la lezione e il test pratico delle scarpe da trail di venerdì 6 settembre – commenta il giovane titolare del negozio, Andrea Nicolo – anche la lezione sulla strada non ha deluso”. L’appuntamento del 6 settembre ha portato grande curiosità e voglia di conoscere qualcosa di più del mondo trail, ma anche i segreti delle New Balance da strada hanno richiamato gli sportivi di Biella.

Venerdì scorso, dopo la teoria, si è passati a un test pratico: “Abbiamo corso lungo via Ivrea al principio – continua Andrea – con le News Balance appena presentate ai piedi , poi siamo tornati in negozio. Rapido cambio scarpe e subito siamo andati a provare l’acciottolato su in via Italia e il Duomo. Un allenamento breve, ma divertente e completo. Per conoscere al meglio le scarpe”.

Anche l’aperitivo finale non ha deluso il gruppo, più che soddisfatto della serata e, come Andrea, impaziente nel partecipare ad altri appuntamenti simili. Anche Andrea lo conferma: “Ho in mente tanti eventi per il prossimo anno, l’unico già certo sarà quello di metà ottobre 2019 con la marca Saucony sempre a tema ‘strada’”.

Tante idee stanno prendendo forma a Mombarun, non solo a livello di calzature, ma Andrea non vuole ancora svelare troppo. Per il momento dà ad appassionati ed esperti l’appuntamento a ottobre, con un programma e dei modelli Saucony ancora tutti da scoprire.