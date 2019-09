Cioccolato TAF, l'angolo del cioccolato nel cuore di Biella

Cioccolato TAF è il cioccolato di Titti Fortunata Apicella che, nel gennaio 2015, ha dato vita ad una cioccolateria artigianale nel centro storico di Biella.

Fortunata Apicella, "Titti" per tutti, nata in una famiglia di ristoratori, ha approfondito nel tempo la cura nella selezione delle materie prime, ed ha affinato la conoscenza in fatto di terroir ed abbinamento con il corso da sommelier. Da questo background, unito alla passione per il cioccolato, è nato Cioccolato TAF. "TAF è il nome dei miei prodotti di cioccolateria - spiega Titti Apicella - come cioccolatini, praline, barrette, con una menzione particolare per il gianduiotto biellese preparato con le nocciole della Serra di Luca Ribotto".

Tutti i prodotti di Cioccolato TAF sono realizzati con i migliori cacao provenienti da diversi paesi produttori, tanto che quest'anno, il cremino al rosmarino ha vinto l'argento agli all'International Chocolate Awards Italian/Mediterranean di Firenze.

Titti Apicella descrive il suo locale: "Siamo principalmente una cioccolateria, ma offriamo anche pasticceria tradizionale e regionale campana, ed un angolo bar con enoteca".

Da Cioccolato TAF ogni momento della giornata è una pausa gourmande, in cui si respira un inconfondibile aroma di cioccolato, proveniente dall'adiacente laboratorio, e sprigionato dalle molteplici preparazioni come la cioccolata in tazza, il bicerin, la fonduta di cioccolato. Al mattino il locale offre ottime colazioni con cornetti appena sfornati, oltre a biscotti e torte da forno con un occhio di riguardo agli intolleranti al glutine. Nel corso della giornata, raffinati aperitivi, proposte per il pranzo ed il costante rifornimento di banchi e vetrine con torte tradizionali e innovative, e genuini dolcetti. Tutti questi momenti sono una garanzia di relax grazie all'ampia e rinomata scelta di tè, infusi, spumanti, spirits, champagne e distillati da abbinare ai prodotti di cioccolateria e pasticceria.

Cioccolato TAF soddisfa ogni richiesta di personalizzazione dei prodotti, confezioni regalo e packaging, per eventi, cerimonie, e per le aziende che desiderano omaggiare clienti e fornitori; ed offre un servizio di stop on line sul proprio sito www.cioccolatotaf.it

Ad eccezione del lunedì, Cioccolato TAF è aperto ogni giorno dalle 7 alle 20, ed, il sabato sera propone un dopo cena fino a tardi per momenti romantici o per pause golose dopo il cinema. Sabato 28 settembre da Cioccolato TAF il "Cinema è servito" con consumazione a metà prezzo presentando il biglietto di Mazzini, Odeon ed Impero.

Cioccolato TAF si trova a Biella, in Via Garibaldi 5 (tel. 01522341; mail info@cioccolatotaf.it ; sito internet www.cioccolatotaf.it ).