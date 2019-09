Sulle tracce del cervo in Valsessera

Venerdì 4 ottobre torna l'escursione guidata all'ascolto del bramito del cervo in Valsessera. L'appuntamento è alle 16 al Bocchetto Sessera sotto la regia de La Bufarola. La partecipazione è gratuita per i soci, oppure ha un costo di 10 euro con tesseramento per i non soci. Si consiglia equipaggiamento da escursione, pila frontale, binocolo. A conclusione dell'escursione, prevista per le 20 circa, sarà possibile cenare presso il Rifugio Piana del Ponte (su prenotazione, 20 euro). Informazioni e prenotazioni entro il 2 ottobre: tel. 366 7535444 -348 3166042.