"In attesa del 2020" a Occhieppo Superiore

"La Nuova Gerusalemme a Graglia: il pellegrinaggio in Terra Santa e i Sacri Monti" è il titolo della serata che aprirà il ciclo di conferenze "In attesa del 2020. Un percorso storico-culturale", in programma ad Occhieppo Superiore. L'appuntamento è per giovedì 26 settembre, alle 21, presso la Sala delle Carrozze di Villa Mossa, con relatore il professor Giulio Pavignano.

Il calendario prevede altri tre incontri. Giovedì 17 ottobre, alle 21 alla chiesa parrocchiale di Santo Stefano, con la partecipazione del coro “Amici Miei” di Ponderano, Fabrizio Gremmo curerà la serata "Non solo Oropa: altri modelli di incoronazione, fra devozione e mondanità".

Giovedì 7 novembre, ore 21, si torna a Villa Mossa con Anna Bosazza e "San Giovanni di Andorno: diversamente devoti. L’unico santuario biellese non dedicato alla Madonna e senza ricorrenze secolari nel 2020: una voce fuori dal coro". Giovedì 28 novembre, alle 21, sempre a Villa Mossa, Danilo Craveia terrà la conferenza "Il V centenario dell’incoronazione della Madonna di Oropa: retrospettive e prospettive di una festa secolare".