Nuova passeggiata con l'autore a Miagliano: ospiti Franco Grosso e Ettore Patriarca

Domenica 29 settembre per il programma Wool Experience è prevista una Passeggiata con l’autore al Lanificio Botto di Miagliano con un doppio appuntamento con Franco Grosso ed Ettore Patriarca. Si parla di cammini storici del Piemonte e itinerari imperdibili in mountain bike. Franco Grosso vive e lavora a Mosso, nel Biellese Orientale e da tanti anni si occupa di promozione del territorio e di comunicazione, con particolare attenzione agli aspetti culturali e turistici.

Il suo volume I Cammini storici del Piemonte, Edizioni del Capricorno nel 2019 illustra dieci cammini, con quasi 1500 chilometri che si possono dividere in 70 tappe, più varianti: un patrimonio spesso poco conosciuto agli stessi piemontesi, un prezioso strumento di scoperta intelligente e sostenibile del territorio. Il turismo regionale può trovare grande forza proprio nell’autenticità e nell’impronta “slow” del settore dei cammini, ora in grande sviluppo. Il Piemonte si conferma al centro di un quadro europeo che vede il passare della Via Francigena come asse culturale verticale, mentre i percorsi orizzontali tendono a ovest, sulle vie per Santiago.

In questa rete s'inseriscono gli altri cammini che trovano nei siti del patrimonio Unesco la loro ragion d’essere, come il Cammino di San Carlo, che tocca i Sacri Monti dell’Alto Piemonte, o il Cammino di Don Bosco per le Residenze Sabaude e la Superga-Crea per il Monferrato. Ettore Patriarca docente, socio del CAI dal 1976 e socio fondatore del Gruppo Filatelico di Montagna. Dopo aver scoperto la montagna da bambino grazie al nonno, non l’ha più abbandonata. Ha percorso a piedi e in sella buona parte delle montagne europee. Il suo libro diviso in due volumi “Itinerari imperdibili in mountain Bike” affronta i percorsi possibili tra Lombardia e Svizzera e tra Piemonte e Valle d’Aosta. In sella alla bici si possono percorrere sentieri bellissimi, vedere paesaggi variegati e ci si trova immersi nella natura con itinerari adatti a tutti i livelli di difficoltà.

Per ogni sentiero c’è una descrizione del percorso, profili altimetrici, cartine, tempi di percorrenza, approfondimenti storici culturali. Appuntamento quindi a Miagliano domenica 29 settembre, dalle 14,30 visita guidata al lanificio Botto e al suo villaggio operaio e alle 16,30 presentazione dei libri. Si parte dl Lanificio e si risale lungo la roggia, chiacchierando con gli autori.