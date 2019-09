Sportelli e carte bancomat fuori uso: biellesi e commercio in tilt. Lunghe code ai supermercati

Non si capisce al momento cosa sia successo: poco prima delle 19 tutte le linee bancomat sono saltate probabilmente in tutto il Biellese. Nell'ora di punta degli acquisti sono in molti i cittadini nei supermercati fermi in coda alle casse impossibilitati nei pagamenti. Abbandonata la spesa, in tanti tentano fortuna agli sportelli Atm per prelevare denaro contante e poter così pagare il conto alla cassa.

Lunghe code si stanno creando in diversi sportelli di banche diverse ma nulla, anche in questo caso i soldi non sono consegnati. Tutto bloccato. Il sistema di pagamento elettronico bancario sembrerebbe essere saltato completamente. Una situazione surreale che sta creando disperazione tra la gente. I carrelli contenenti le spese vengono abbandonati nei vari negozi e supermercati.