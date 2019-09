Semaforo di Zumaglia sempre funzionante, automobilisti imbufaliti

Da qualche settimana si è riacceso, in modo permanente, il semaforo sulla strada provinciale Biella Valsesia a Zumaglia. E di conseguenza sono molti gli automobilisti arrabbiati per la posizione "pericolosa" dell'impianto. Fino a poco tempo fa il semaforo in questione, che serve una piccola frazione, era "a chiamata" ovvero in caso di necessità nell'immettersi sulla carreggiata principale, i frazionisti spingevano il bottone per mettere in azione il semaforo. In pratica, pochissime volte al giorno.

Da qualche tempo però l'impianto è sempre in funzione e sta creando non poche frenate "al limite" da parte di automobilisti in transito, obbligati a fermarsi. Il problema, da quello che spiegano gli utenti della strada, non è il trovarsi il semaforo rosso ma la posizione "pericolosissima" dello stesso, posizionato in piena curva scendendo da Pettinengo verso Biella, con la visibilità limitata. Nonostante la velocità in quel punto, non sia troppo elevata, la percentuale di trovarsi altri veicolo fermi in una piccola coda in attesa del verde, è molto probabile. Il timore di venire tamponati o di tamponare è veramente. "E' incredibile che un semaforo si possa trovare in una posizione così delicata -commenta Alberto-. Credo sia prudente spostarlo di una decina di metri, ovvero al termine del rettilineo precedente".