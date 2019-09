Rovasenda, si ribalta in una risaia: È una 56enne di Andorno

Aggiornamento del 25 settembre

La donna coinvolta è una 56enne residente ad Andorno. Al momento si trova ricoverata all'ospedale di Ponderano, ma le sue condizioni non sono ancora note. La conducente stava guidando la sua Fiat Punto quando ha perso il controllo dell'auto finendo ribaltata fuori strada. A rilevare l'incidente ci hanno pensato gli agenti della Polizia Stradale di Vercelli, intervenuti insieme agli operatori sanitari del 118.

Martedì 24 settembre

Grave incidente stradale oggi, martedì 24 settembre, a Rovasenda: una donna di 56 anni è ricoverata in codice rosso per le ferite riportate dopo che l'auto sulla quale viaggiava, finendo fuori strada, si è più volte ribaltata in una risaia adiacente alla carreggiata.

Secondo le prime informazioni l'automobilista sarebbe stata sbalzata all'esterno dell'abitacolo, riportando gravi lesioni. Sul posto sono in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine, mentre il personale del 118 ha trasportato la ferita in ospedale.