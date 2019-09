Dal 1° gennaio 2020, obbligo di tessera sanitaria su slot machine online e VLT

Anche il governo Conte bis come quello precedente è impegnato nella lotta contro il gioco d'azzardo patologico, che colpisce al cuore molte famiglie. Purtroppo queste azioni restrittive non fanno distinzione tra le attività di gioco d'azzardo legali, svolte sotto concessione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da quelle illecite, mettendo in crisi l'intero settore. Il Decreto Dignità ha imposto un divieto sulle pubblicità e sponsorizzazioni inerenti giochi e scommesse con vincite in denaro nell'ambito dello sport italiano, professionistico e amatoriale e sono stati anche aumentati i prelievi fiscali sul gioco. Però, sulle misure adottate c'è grande polemica, in quanto risultano essere poco efficaci nel contrastare il gioco patologico. Ci si aspettava forse delle azioni più mirate che tenessero presente la specificità degli ambienti di gioco, partendo dalle differenze tra le Slot machine classiche, presenti nei casinò e le slot machine online, dalle VTL o New slot tipiche dei bar e di altri esercizi commerciali, ritenute il vero pericolo per la salute pubblica.

Payout: differenze tra slot machine online e VLT

Con il termine payout, si intende la percentuale di pagamento sia di una VLT che di una virtuale, rispetto alla somma giocata. Per quelle dei bar il payout sulla giocata, da quest'anno è del 69% mentre nelle slot machine online può addirittura superare il 90%. Inoltre, le slot machine online a differenza delle VLT, dispongono tutte di un regolamento completo che descrive in modo dettagliato il loro funzionamento e gli elementi che rendono il gioco chiaro e trasparente per il giocatore, mentre le VLT sono prive di ogni tipo di regolamentazione e rappresentano un vero e proprio pericolo per la salute pubblica.

Identificazione: un percorso obbligatorio per monitorare i giocatori

Negli ultimi anni, né i giocatori dei bar né quelli della, rete venivano identificati, nè al momento del gioco con i contanti né al momento della riscossione del premio. Oggi, la Commissione Europea ha avviato una procedura di esame sulle osservazioni circa il decreto di regole tecniche che portano all'introduzione obbligatoria della tessera sanitaria per giocare a slot machine online e VLT. Grazie ad un miglioramento della rete informatica che controlla le macchine dei giochi di azzardo e al testo del Decreto Dignità di luglio scorso, è giunta una novità importante approvata dal garante della privacy che obbligherà i giocatori a esibire la tessera sanitaria come mezzo di identificazione sia per utenti VTL, che per quelli online, a partire dal 1° gennaio 2020. Gli apparecchi che non saranno dotati per tempo di questa modalità di riconoscimento del giocatore, andranno tutti rimossi dagli esercizi commerciali con effetto immediato.