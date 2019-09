Cossato: incidente autonomo per un camionista ubriaco perso alle 8,30 di mattina

Un tasso alcolico con un valore di 2,50 alle 8,30 di ieri mattina. Questo è il risultato del controllo dei carabinieri del Norm di Cossato, a seguito di un incidente autonomo di un camion. Sottoposto al test alcolemico il valore rilevato è apparso alquanto sconcertante. Inevitabile per G.D. di 55 anni residente proprio a Cossato, la denuncia per guida in stato di ebbrezza.