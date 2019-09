Cacciatore nei guai: esercita l'attività venatoria con fucile non regolare e vicino alle case

E' finito nei guai, ieri pomeriggio alle 14,30, un cacciatore di Alice Castello, A.A. di 66 anni che dovrà rispondere per una doppia denuncia. L'uomo è stato trovato ad esercitare l'attività venatoria in prossimità delle case e con un fucile non regolare. Nello specifico, i carabinieri della stazione di Valle Mosso hanno verificato che il serbatoio conteneva un numero superiore al consentito di colpi. Il cacciatore quindi è stato denunciato per uso di fucile con canne ad anima liscia a ripetizione semiautomatico con caricatore non adattato in modo da contenere non più di due colpi e per esercizio venatorio a distanza inferiore dalle case da quella consentita. Sequestrato il fucile.