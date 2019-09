Biella: furto da oltre 2 mila euro in via Torino

Furto da oltre 2 mila euro a Biella in via Torino è stato messo a segno nel pomeriggio di ieri 24 settembre. Il proprietario 64enne ha allertato la centrale operativa dopo aver notato la porta forzata della sua cantina. I ladri si sono impossessati di una bicicletta d'epoca e di un'altra con pedalata assistita. Sono in corso ulteriori verifiche delle telecamere di video sorveglianza in zona da parte dei carabinieri.