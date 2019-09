Atap, revocato l'esercizio delle Smartcard PYou

Ecco il comunicato di Atap: "Si rende noto chele smartcard PYOU, predisposte dalla Regione Piemonte per i giovani tra i 15 e i 29 anni e che prevedono per i possessori una serie di offerte culturali, sportive e di intrattenimento attive sul territorio regionale, non verranno più emesse in seguito a comunicazione di revoca dell’esercizio delle stesse ricevuta dalla società 5T s.r.l. , fornitore unico regionale di smartcard per il sistema BIP. Si informa che l’utenza in possesso di tale smartcard potrà utilizzarla sino alla scadenza prevista di 4 anni a partire dal giorno di emissione. Si comunica pertanto che, da ora in poi, ATAP S.P.A. emetterà solamente smartcard BIP per l’utenza che necessita di acquistare:

Abbonamenti extraurbani: settimanale, mensile, trimestrale, annuale scolastico (10 mesi), annuale.

Abbonamenti urbani di Biella.

Abbonamenti urbani di Vercelli.