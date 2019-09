Gaglianico: Avviati i lavori del primo lotto per il ripristino del canale scolmatore

Sono iniziati in questi giorni i lavori del primo lotto che riguardano il ripristino del canale scolmatore a Gaglianico, opera nata per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche del nuovo presidio ospedaliero.

“Gli interventi - dichiara l’assessore Luca Mazzali - interamente finanziati dalla Regione Piemonte, sono dovuti all’insufficiente capacità del canale di smaltire le portate d’acqua in occasione di eventi meteorologici intensi e vanno a eliminare la possibilità di allagamenti della viabilità costeggiante tale tratto e dell’insediamento residenziale posto nelle vicinanze”.

Il primo lotto interessa proprio il tratto più vicino alle abitazioni, punto più sensibile e per questo motivo più urgente. Il progetto, in sintesi, partendo da una preliminare pulizia dalla vegetazione all’interno del canale proseguirà con un risezionamento dello stesso in modo da consentire un deflusso regolare delle portate. Questa operazione permetterà anche di regolarizzare la pendenza del fondo e, nei punti più critici, predisporrà la corazzatura delle sponde con massi di cava, in parte nuovi e in parte riutilizzando quelli esistenti.

“Abbiamo ritenuto urgenti tutti questi Interventi in vista della stagione invernale - afferma il Sindaco Paolo Maggia - proprio perché garantendo al canale una portata maggiore rispetto a quella esistente, si eviteranno le possibili problematiche causate da piogge intense tipiche di questo periodo. Inoltre in questi giorni in Giunta è anche stato approvato lo studio di fattibilità del secondo lotto di interventi che riguarderanno il tratto verso l’ospedale e quello che scorre di fianco al castello”.