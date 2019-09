Candelo, la minoranza guidata da Veronese: "Rivogliamo un paese a misura di bambino"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Quanti segreti - di Pulcinella - e quanti danni da parte di un amministratore che è stato nuovamente eletto.

Nell’ambito di un Consiglio Comunale di inizio estate, fuori dall’Ordine del Giorno, l’assessore Di Lanzo, sollecitata al riguardo dal Consigliere d’opposizione Elettra Veronese, dichiarava che nel 2014, quando l’Istituto Cesare Pavese di Candelo - formato dai tre ordini di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado - si fuse con quello di Sandigliano, Benna, Verrone e Massazza, fu l’allora Preside dr. Massimo Peraldo a volere che la sede della Presidenza e degli Uffici Amministrativi fosse Sandigliano, anzichè Candelo e che nulla ella (già Consigliere Comunale e Presidente del Consiglio di Istituto) o il Sindaco poterono fare per mantenerli a Candelo.

Bugia ripetuta lo scorso 9 settembre in occasione della visita istituzionale alla Scuola Media di Candelo per l’augurio di inizio anno scolastico, altra occasione in cui Veronese, presente all’evento in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Istituto Candelo-Sandigliano Cesare Pavese, di Capogruppo di minoranza Candelo per Tutti (non invitato dalla maggioranza in tal veste) e di genitore, l’ha smentita.

L’affermazione di Di Lanzo è falsa. Le cose sono andate diversamente ed a spiegarle non è solo Veronese, bensì è proprio l’allora Preside dr. Massimo Peraldo, che gentilmente ci consente di qui riportare il suo ricordo.

“Smentisco recisamente l’assunto secondo il quale sarei stato io a determinare il trasferimento della Presidenza e degli Uffici Amministrativi da Candelo a Sandigliano al momento dell’accorpamento dei due Istituti. Lusingato di vedermi attribuito così tanto poter decisionale, ritengo tuttavia di dover far presente che l’individuazione della sede degli Uffici avvenne su accordo dei Comuni coinvolti, recepito in atti amministrativi comunicati poi alla Direzione Regionale del MIUR, unico organo effettivamente preposto ad assumere/convalidare tale decisione.

Candelo, sia ben chiaro, si mostrò favorevole a questo trasferimento a Sandigliano a prescindere da qualunque mia influenza – che per altro non c’è mai stata -.Questa precisazione valga a riportare chiarezza negli eventi e ad evitarmi di essere in futuro citato indebitamente”.

Ancora una volta, ragioni di bassa politica hanno portato Candelo, contrariamente agli interessi dei suoi allora 8.000 abitanti, ma quanto più rileva, del maggior numero di alunni iscritti rispetto agli altri Comuni, a perdere la sede degli Uffici e con ciò la perdita in loco della presenza quotidiana del Preside, figura fondamentale e non meramente simbolica per il buon andamento della scuola.

La memoria storica ci dice che la ventennale politica candelese/Biolliniana ha sacrificato gli interessi primari dei cittadini a favore degli altri comuni. Ad esempio, vero è che Candelo si è consorziata (bislacca e fallimentare idea) con altri Comuni per l’asilo nido, tuttavia perché non è stato scelto l’immobile d’eccellenza di Candelo?

Candelo appare troppo sovente accondiscendente e supina al cospetto degli Amministratori degli altri Comuni che, al contrario dei nostri, hanno fortemente a cuore - e investono molto - nelle scuole. Sandigliano ne è un grande esempio: un Sindaco che in prima persona non fa mai mancare il proprio aiuto, anche manuale. E i risultati si vedono.

Ma certo! Candelo ha altre priorità: Ricetto e finte colonnine autovelox.

Noi rivogliamo una Candelo a misura di famiglia e bambino!".