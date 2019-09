Qi Gong con il Fondo Edo Tempia, l'ultimo atto a Bielmonte

Ci sono ancora posti disponibili per la quinta e ultima lezione di Qi Gong all'Oasi Zegna: l'appuntamento con l'antica disciplina della medicina tradizionale cinese è per sabato 5 ottobre. Gli incontri si svolgono sotto la guida di Natalina Bassetto, istruttrice dal titolo riconosciuto, e sono organizzati in collaborazione con il Fondo Edo Tempia che collabora anche con il corso di Qi Gong e Taiji Quan che partirà a Cossato da mercoledì 2 ottobre. L'appuntamento è al centro d'incontro alle 11.

Il Qi Gong prevede una combinazione di esercizi statici e dinamici che consistono in meditazione e rilassamento, respirazione ed emissione di suoni e mantra. In particolare il ciclo di cinque incontri organizzato quest'anno si è focalizzato sui mantra, con esercizi che combineranno alla respirazione profonda, la concentrazione, il movimento e l'emissione di suoni terapeutici, le cui vibrazioni stimolano i principali organi del corpo e inducono calma e serenità. La quota di partecipazione è di 40 euro, nella quale è incluso anche il pranzo vegano a base di prodotti naturali all'albergo Bucaneve di Bielmonte.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 10 al Bocchetto Sessera, una camminata mattutina con esercizi di Qi Gong al Bosco del Sorriso e il pranzo. Nel pomeriggio dalle 14,30 si riprende con una lezione teorica e pratica che terminerà alle 16. Ci si può iscrivere anche per le sole attività della mattina e la partecipazione è aperta anche a persone con invalidità che potranno partecipare al programma del pomeriggio. Per informazioni e iscrizioni basta contattare la segreteria del Fondo Edo Tempia, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18 (telefono 015.351830).