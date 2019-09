“Stop Cibo Anonimo” in piazza per l’origine degli alimenti

Continua la mobilitazione di Coldiretti Vercelli – Biella per “Stop cibo anonimo”, l'iniziativa finalizzata a chiedere all’Unione Europea l’estensione dell’obbligo dell’etichetta d’origine su tutti gli alimenti. In settimana si sono moltiplicate le iniziative in provincia, in mercati, istituti agrari, piazze.

L’indicazione di origine degli ingredienti sull’etichetta consentirebbe di prevenire le falsificazioni e le pratiche commerciali sleali che danneggiano la nostra economia, e permetterebbe ai consumatori di ricevere informazioni accurate sul cibo che scelgono di acquistare. Per fare scelte consapevoli, i consumatori devono conoscere il luogo di raccolta e trasformazione degli alimenti, l’origine, e avere più informazioni sui metodi di produzione e di lavorazione.

La petizione europea vede Coldiretti e Campagna Amica tra i promotori ed è sostenuta da varie Organizzazioni in tutta Europa, impegnate per chiedere alla Commissione Europea di agire sul fronte della trasparenza e dell’informazione al consumatore. La formula è quella della Ice, Iniziativa dei cittadini europei, uno strumento che, una volta raccolta la quota di firme prevista, vincola la Commissione Europea a prendere in esame la proposta.

Domani mattina, giovedi 26 settembre, i banchetti di raccolta firme saranno a Valduggia, in Piazza Gaudenzio Ferrari presso il mercato comunale per quanto riguarda la provincia di Vercelli, ed al mercato coperto di Pray per la provincia di Biella.