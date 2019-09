Sciopero per il clima a Biella, Pizzi (Onda Verde): “Collasso climatico un'emergenza mondiale non più procrastinabile”

Tutti uniti a sostegno dell'ambiente. Questo il contenuto della manifestazione in programma venerdì 27 settembre in piazza Duomo a Biella (ore 10). Tra questi sarà presente anche Alessandro Pizzi dell'associazione Onda Verde, che lancia un appello agli insegnanti e ai cittadini biellesi: “Sciopera insieme al mondo per il clima e il futuro sostenendo i giovani studenti del Fridays For Future. Noi insegnanti ed educatori italiani e tutti i sottoscrittori di questo appello riconosciamo come il collasso climatico e del mondo naturale di origine antropica costituisca con tutta evidenza un'emergenza mondiale non più procrastinabile”.

“Le studentesse e gli studenti italiani sono stati in tutto il mondo primi, per numero di partecipanti, a contribuire alla mobilitazione globale del 15 marzo 2019 contro il cambiamento climatico, ponendosi in agitazione permanente durante la giornata del venerdì – spiega Pizzi sulla sua pagina social - Soltanto a Milano sono scese in piazza, in quella data, centomila persone. Dopo decenni di omissioni, silenzi e inazione, finalmente da oggi soffia il vento della speranza. Perciò ci ripromettiamo di insegnare la verità nelle scuole; di sostenere incondizionatamente i nostri studenti nelle loro rivendicazioni e farle nostre; di mettere in comunione le nostre intelligenze, le nostre mani e i nostri cuori con chiunque su questo pianeta vorrà informare ed educare attorno alla realtà dell’emergenza climatica; di condividere conoscenza, sapienza ed esperienza per costruire una solida comprensione delle necessità attuali della nostra Terra per poter rigenerare i suoi equilibri”.

Per questo Pizzi chiede ai colleghi docenti “ di convalidare le giustificazioni delle assenze per la partecipazione alla mobilitazione ascoltando le richieste degli studenti, condividerle e agire di conseguenza. Ai dirigenti scolastici di dichiarare lo stato di emergenza climatico ed ecologico per il proprio istituto, anticipando la politica. Alle associazioni sindacali di categoria di sostenere le proteste e aggiornare le loro rivendicazioni, riconoscendo il ruolo delle lotte sociali attorno all’emergenza climatica ed ambientale, perché non si può ignorare lo stretto legame tra giustizia ambientale e giustizia sociale e si deve evitare che le conseguenze del degrado ambientale e del collasso climatico ed ecologico ricadano, come succede da tempo, sugli ultimi. Al mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo di schierarsi pubblicamente a fianco dei nostri coraggiosi ragazzi”.