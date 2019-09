Contributi oratori, Pd: "Solo 15 mila euro? Scelta della Giunta in linea con la poca coerenza dimostrata finora"

Riceviamo e pubblichiamo. "In risposta all’assessore Bessone circa la risposta rilasciata a riguardo dei tagli dei fondi comunali per gli oratori della zona città, è necessario puntualizzare che nell’articolo (LEGGI QUI) non compare nulla di formalmente errato. Il protocollo d’intesa con la Pastorale Giovanile Diocesana deve effettivamente essere rinnovato dall’amministrazione entrante, affinché i contributi possano continuare ad essere erogati. Appare ovvio a tutti, però, che non poteva essere certo l’amministrazione uscente a rinnovarla, non essendo più di sua competenza.

Fatto sta che i contributi per l’anno 2018 sono da poco stati liquidati per una somma totale di 30mila euro da distribuirsi tra le 14 parrocchie biellesi. Al contrario il protocollo non è stato ancora rinnovato da luglio, quando la nuova giunta si è insediata. Ciò che fa indispettire è la mancanza di trasparenza, a fini chiaramente strumentali, adottata dalla Bessone, dal cui articolo sembra trasparire che fosse in realtà la giunta Cavicchioli ad aver, non solo dimezzato, ma addirittura azzerato i contributi, mentre nel bilancio consuntivo dello scorso anno, al capitolo destinato alle attività per i giovani erano stanziati i suddetti 30mila. Casualmente quest’anno ce ne sono solo più 15mila, che peraltro giungono da avanzi di bilancio, che potenzialmente potrebbero non essere dunque confermati l’anno successivo.

Dispiace constatare come, durante la campagna elettorale, gli oratori siano stati oggetto inflazionato degli apprezzamenti dell’attuale sindaco Corradino, e adesso, invece, la nuova giunta si tiri indietro dal contribuire attivamente, e non solo a parole, al sostentamento di queste realtà fondamentali per il territorio. Quest’ultimi sono infatti, spesso e volentieri, insieme con la restante parte del mondo dell’associazionismo, ultimi baluardi di una garanzia di assistenzialismo che spetterebbe, almeno in teoria, proprio all’amministrazione.

Quei contributi sono fondamentali, specie per le parrocchie più piccole. Senza contare che gli interventi devoluti al mondo parrocchiale costerebbero molto di più, se implementati autonomamente dal comune stesso. A meno che il Comune non abbia deciso che questo genere di servizi non fosse più una priorità per la comunità. In ogni caso è e resta una scelta politica, in linea con la poca coerenza dimostrata finora dai provvedimenti dell’attuale giunta. Se questi soldi verranno destinati al mantra della sicurezza, noi del PD crediamo invece che per costruire la sicurezza bisogni puntare sul welfare e la coesione sociale, da sempre punti cardini dell’attività parrocchiale biellese".