Al Sociale su il sipario della nuova stagione teatrale di Biella

Lo scorso sabato presso il teatro Sociale Villani, alla presenza del sindaco Claudio Corradino e dell'assessore Massimiliano Gaggino è stata presentata la stagione teatrale Biella in scena 2019-2020.

L'assessore Gaggino, un ritorno sulla scena per lui come assessore alla cultura del comune di Biella, ha spiegato che: "Da quando Il Contato del Canavese si è aggiudicato la gestione del teatro c'è stata una vera accelerazione per quanto riguarda l'offerta culturale in città, quindi sono lieto che abbia vinto nuovamente il bando di gara e Il Contato ha promesso di rinnovare il suo impegno per far crescere ancora di più la qualità degli appuntamenti relativi alla nostra stagione teatrale. L’Amministrazione Comunale non può fare altro che essere felice e sta programmando, per i prossimi anni una, una serie di interventi stimati in 1 milione di Euro con l'intento di rendere ancora più luccicante e fruibile il nostro magnifico teatro. Non mi resta che augurare a tutti di godere appieno della nuova stagione".

La stagione, sabato scorso, era stata presentata al 90% ed ora abbiamo anche l'ultimo spettacolo mancante che sarà 'Sogno e son desto... 500 volte' con Massimo Ranieri previsto per il prossimo 4 marzo.Gli abbonati alla stagione teatrale 2018-2019 potranno rinnovare l’abbonamento confermando il posto da giovedì 26 settembre a mercoledì 9 ottobre presso Cigna Dischi. Per avere diritto alla conferma del posto sarà necessario esibire l’abbonamento della stagione precedente (2019-2019). I nuovi abbonamenti saranno in vendita da venerdì 11 a sabato 19 presso Cigna Dischi.

La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della stagione (in abbonamento e fuori abbonamento) inizierà domenica 20 ottobre dalle 9,00 alle 12,30 presso la biglietteria del Teatro Sociale Villani. La vendita proseguirà presso da lunedì 21 ottobre presso Cigna Dischi, Paper Moon, Nala Abbigliamento, Agatha Viaggi.Eventuali biglietti ancora disponibili saranno in vendita presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.Da martedì 22 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti della stagione sul sito www.ilcontato.it.

Il programma:SPETTACOLI IN ABBONAMENTO - ORE 20,45

Sabato 26 ottobre 2019

LOVE LETTERS

di Albert Ramsdell Gurney

con Raul Bova e Rocio Munoz Morales

regia Veruska Rossi

Giovedì 14 novembre 2019

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO

di Tennessee Williams

traduzione Masolino D’Amico

con Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci

regia Pier Luigi Pizzi

Giovedì 19 dicembre 2019 - Teatro Odeon

AFTER MISS JULIE

di Patrick Marber

traduzione Marco Maria Casazza

con Gabriella Pession, Lino Guanciale e Roberta Lidia De Stefano

scene Giorgio Morandi, Elisa Rolando e Marta Solari

costumi Nicoletta Ceccolini

luci Camilla Piccioni

regia Giampiero Solari

Venerdì 10 gennaio 2020

IO, VINCENT VAN GOGH

di e con Corrado d’Elia

Venerdì 31 gennaio 2020

FRONTE DEL PORTO

di Budd Shulberg

con Daniele Russo e cast di 13 attori

regia Alessandro Gassmann

Sabato 29 febbraio 2020

HO PERSO IL FILO

di Angela Finocchiaro, Walter Fontana e Cristina Pezzoli

con Angela Finocchiaro e le Creature del Labirinto: Alis Bianca, Giacomo Buffoni,Alessandro La Rosa

Mercoledì 4 marzo 2020 - Teatro Odeon

SOGNO E SON DESTO... 500 VOLTE

con Massimo Ranieri

ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri

Giovedì 19 marzo 2020

TARTUFOdi Molière

con Giuseppe Cederna, Valentina Sperlì, Roberto Valerio,Paola De Crescenzo, Massimo Grigò, Elisabetta Piccolomini,Roberta Rosignoli e Luca Tanganelli

adattamento e regia Roberto Valerio

Mercoledì 1 aprile 2020

A CHE SERVONO GLI UOMINI?

di Iaia Fiastri

con Nancy Brillie con Daniele Antonini, Nicola D’Ortona e Giulia Gallonee con la partecipazione di Fioretta Mari

regia Lina Wertmüller

FUORI ABBONAMENTO - ORE 21.00

Mercoledì 13 novembre 2019 – Teatro Odeon

PFM - CANTA DE ANDRÉVENTIDIECI



Lunedì 16 dicembre 2019 – Teatro Odeon

FRANCESCO RENGA

L’altra metà tour

FRIENDS&PARTNERS

Sabato 21 dicembre 2019

SUNSHINE GOSPEL CHOIR

Gospel-Groove-Love-Passion Tour 2019

Sabato 4, domenica 5 gennaio 2020

CITTA MAGICA / LUCA BONO L’ILLUSIONISTA

con Luca BonoPRODUZIONE MUVIX

Lunedì 20 gennaio 2020

40 FINGERS - GUITAR QUARTETGOOD VIBRATIONS ENTERTAINMENT

Venerdì 14 febbraio 2020

ROMEO E GIULIETTA BALLETTO DI MILANO

Giovedì 27 febbraio 2020 – Teatro Odeon

CANTO LIBEROO

maggio alle canzoni di Battisti e Mogol

GOOD VIBRATIONS ENTERTAINMENT

Martedì 7 aprile 2020 – Teatro Odeon

RIDERE

con Antonio Provasio ed Enrico Dalceri

I LEGNANESI Data da definire - ore 10

CATTIVINIdi e con Valentino Dragano

LO SPETTACOLO DI CAPODANNO, ORE 10,30

Martedì 31 dicembre 2019

THE LEGEND OF ENNIO MORRICONE VOL. 2

Ensemble Symphony Orchestra

diretto dal Maestro Giacomo Loprieno

Brindisi di mezzanotte con spumante e panettone

SPETTACOLI DI CABARET - ORE 21.00

Giovedì 23 gennaio 2020 – Teatro Odeon

DESTINATI ALL’ESTINZIONE

con Angelo Pintus

Lunedì 10 febbraio 2020

FINCHE’ SOCIAL NON CI SEPARI

con Katia Follesa e Angelo Pisani

Giovedì 5 marzo 2020

VERNIA O NON VERNIA

con Giovanni Vernia