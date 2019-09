Volete coccole e dolcezza? Marisa è qui e cerca famiglia

Vi proponiamo in adozione Marisa, splendida micia tricolore di due anni, di taglia piccola, tanto da somigliare a una cucciolotta e dal carattere dolce e coccolone. Come si vede dalle foto, è davvero una compagna ideale, affettuosa, coccolona e buona. Ora si trova in stallo ma le manca tanto una famiglia tutta sua che saprebbe sicuramente colmare di coccole e di fusa.

Testata Fiv Felv negativa, in buona salute, è pronta per una buona adozione. Si affida previo colloquio telefonico e visita presso la famiglia. Per info: 3403926065.