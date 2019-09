Calcio e radio, Riccardo Cucchi protagonista a Mongrando

Una serata all'insegna dello sport dedicato a tutti gli appassionati. Lunedì 7 ottobre, alle 21, avrà luogo la presentazione del libro Radiogol – Trentacinque anni di calcio minuto per minuto, ultima fatica letteraria di Riccardo Cucchi, giornalista ed ex radiocronista sportiva, di scena al Polivalente di Mongrando.

La voce di Cucchi è stata il cuore di ogni domenica per circa 30 anni. Oggi la voce che ha trasformato quegli attimi in racconto radiofonico, dando vita a una piccola epica dell'istante, abbandona il microfono e si riversa in un libro, ancora entusiasmante, ancora più intimo. Un libro che mostra come, a televisione spenta, la radio sappia trasformare lo sport in parola, ritmo, narrazione. Perchè la radio è il mondo.