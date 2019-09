200 atleti al 29° Trofeo TSN Biella: Ecco tutti i risultati definitivi

Domenica 22 settembre si è concluso il 29° Trofeo TSN Biella, a cui hanno partecipato quasi 200 agonisti appartenenti a 27 squadre sportive italiane. Il torneo, organizzato su quattro giornate di gare, ha visto momenti particolarmente entusiasmanti, in un crogiuolo di stili, esperienze e prestazioni garantito da diverse generazioni di agonisti in medesime specialità di tiro accademico.

Dai risultati definitivi della serie di gare è emerso che le vittorie delle sezioni di Piemonte e Valle d’Aosta prevalgono su quelle raggiunte dagli atleti lombardi e friulani ma ciò non toglie il grande valore sportivo dimostrato da questi ultimi nel corso del trofeo. Nella Pistola Sportiva Donne, la monzese Manjola Konini è stata autrice di un’ottima gara, impreziosita dal più alto numero di centri perfetti (mouches), una situazione simile a quanto riscontriamo nella Carabina 10 metri uomini. Marco Terruzzi di Milano non solo ha riportato la vittoria in tale categoria ma ha conseguito anche il record di mouches del trofeo.

Infine, non dimentichiamo il pordenonese Paolo Isola che, nella Carabina Libera a Terra, ha mantenuto un’elevata e vincente competitività nelle sei serie da 10 colpi previste dal regolamento. Venendo al Nord Ovest, segnaliamo la sezione di Pinerolo che, in un’ipotetica graduatoria generale, risulterebbe seconda - dopo Biella - per numero di successi: il pinerolese Paolo Priano si è imposto, infatti, nella Pistola Libera e nella Pistola 10 metri.

Riportiamo il lungo elenco dei trionfatori piemontesi e valdostani: Enrico Contessa (Chieri) nella Pistola Grosso Calibro; Marco Ricciardi (Vercelli) nella Pistola Standard; Sara Manca (Torino) nella Pistola 10 metri Donne; Giada Miretti (Domodossola) nella Carabina 10 metri Ragazzi; Maria Angela Ajraldi (Mondovì) nella Carabina 10 metri Allievi; Marta Valenzano (Aosta) nella Pistola 10 metri Allievi. Da ultimo, la sezione di Biella ha riportato quattro vittorie (Francesca Di Mauro nella Carabina Sportiva a Terra; Claudio Favetto nella Pistola Automatica; Alberto Firemi nella Pistola Sportiva; Federica Donetti nella Carabina 10 Metri Donne), 3 seconde piazze (Federica Donetti nella Carabina Sportiva a Terra; Alberto Firemi nella Pistola Libera; Claudio Favetto nella Pistola Sportiva) e un terzo posto ad opera del Presidente Ezio Veronese nella Pistola Automatica.