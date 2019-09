Torna la “notte delle streghe”: appuntamento a Rifreddo per il weekend più “pauroso” dell'anno

Sta per prendere l'avvio l'edizione 2019 de Le notti delle streghe anche conosciuta, goliardicamente, come l'evento più terribile dell'anno per tutti gli appassionati di mistero ma anche per i curiosi. Il progetto, giunto ormai alla sua undicesima edizione, richiama ogni anno un pubblico sempre più vasto e i dettagli vengono curati con sempre maggiore attenzione a partire dalla scelta degli attori che animeranno il percorso “Terrore nel borgo”.

Se volete trascorrere un weekend all'insegna delle “streghe” potreste farlo sia come visitatori, ma perchè no, anche come comparse: proprio nei prossimi giorni apriranno infatti i casting per gli attori e le comparse volontarie che renderanno unica questa nuova edizione.

Mistero e leggende ma anche tanta scelta per chi non può fare a meno di pensare allo shopping. La notte delle Strgehe di Rifreddo, in provincia di Cuneo sarà infatti accompgnata da un mercatino a tema dove non mancheranno prodotti tipici.

La macchina organizzativa dell'evento è già attiva per proporre uno spettacolo degno della manifestazione che più di ogni altra caratterizza il comune piemontese e la sua storia.

E' possibile fin da ora prenotare la vostra presenza a Rifreddo sia sul sito ufficiale www.lenottidellestreghe.it sia sul portale del comune www.comune.rifreddo.cn.it mentre, maggiori informazioni possono essere richieste alla info line 328.8815126.

I biglietti di ingresso per il percorso di “Terrore nel borgo” andranno acquistati in anticipo con la possibilità di sceglierne l'orario. Tre sono i canali di vendita: online, ticket.it e attraverso la rimessa diretta a Rifreddo. Questa ultima opzione prenderà il via giovedì 19 settembre.

Tutte le informazioni possono comunque essere reperite sul portale dedicato alle streghe e sulla pagina Facebook dell'evento: QUI oppure alla info line 328.8815126