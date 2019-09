L’azienda biellese S.E.A. srl alla prima edizione di “Secureroi, gli eroi della sicurezza”

Con l’autunno alle porte, che presto stupirà con i suoi colori e profumi, arriva anche la primaedizione di “Secureroi, gli Eroi della Sicurezza”, organizzata nella Segheria Valle Sacra di Castellamonte (TO) il 29 settembre.

“Sarà un’ottima occasione per trascorrere una giornata all’aperto, in compagnia di famiglia e amici – racconta Lucia, responsabile di S.E.A. srl, l’azienda biellese partecipante – nella splendida cornice naturalistica che abbraccia Castellamonte, dove il bosco è protagonista”.

S.E.A. è l’azienda di Sandigliano che, da molti anni, si occupa di sicurezza. Domenica 29 settembre, dalle 10 e per tutta la giornata, ci saranno attività per i più piccoli e per gli adulti, dimostrazioni di tree climbing e intaglio del legno, percorsi sensoriali, possibilità di addentrarsi nel bosco per passeggiare, visitare la segheria e presenziare durante i passaggi della trasformazione del legno.

Per l’occasione, la mascotte 'Secureroe' inviterà tutti i partecipanti (attraverso il gioco e il divertimento) a riflettere sul tema centrale della giornata: La sicurezza riguarda tutti.

"Per informare e sensibilizzare – conclude Lucia – verranno attivati dei seminari formativi, al mattino e al pomeriggio, sull’uso della motosega e del trattore agricolo con dimostrazioni e simulazioni di ribaltamento, tenute da formatori e operatori forestali”.

All’evento sarà presente un servizio catering “Show Cooking” aperto per tutta la giornata.

I promotori di questo evento sono imprenditori “a cavallo” della Serra, intenzionati a rimanere in loco, lavorando e sviluppando un’economia collaborativa e solidale.

Le aziende che parteciperanno all’evento saranno: Segheria Valle Sacra, S.E.A. srl, WoW Eventi, Alan Lacchia giardini, Soc Coop Agr Valli Unite, R.P.Legnami, Nicolotti motoseghe.

Per info e prenotazioni: 320 3554126 – 389 8424795

Località dell’evento: Segheria Valle Sacra – Castellamonte (TO), via Castelnuovo Nigra 10

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/421089741858369/