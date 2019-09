Danze e balli da sala a Gli Orsi: Intrecci d'Arte si presenta ai biellesi FOTO

Grande successo alla presentazione della nuova stagione sportiva 2019/20 per la Scuola di Danza Intrecci d'Arte di Biella al Centro Commerciale Gli Orsi: un appuntamento tradizionale per tutti gli allievi ed insegnanti che, sono riusciti ad organizzare in poco tempo le coreografie della scorsa stagione sportiva e presentarle al pubblico interessato con esibizioni di danza classica, moderna, hip hop, breakdance, acropole, liscio tradizionale e ballo da sala.

Presenti ad accompagnare gli allievi, Stefano Prete, Giulia Berghino, Cinzia Francesa Gherra, Mauro Fontana, Gabriel Beddoes, Stefano Dionisotti, Marco Prete, Alessandro Mosca Balma ed Eleonora Prete. Per tutto il mese di settembre, chi vorrà avvicinarsi alla danza potrà provare gratuitamente le diverse discipline, all'interno delle sale del PalaDanza in via Pietro de Mosso 31/a Chiavazza o per informazioni al 338-7225831 intreccidartebiella@gmail.com www.intreccidartebiella.it