Le storie della Bürsch ancora in scena al Santuario di San Giovanni

Nonostante il tempo non troppo favorevole, ha riscosso successo nello scorso fine settimana lo spettacolo “Bürsch – Le anime della vallata”, presentato da Teatrando al Santuario di San Giovanni d’Andorno e dedicato alla storia e alla tradizione dell’Alta Valle Cervo. Attori e tecnici, con il supporto delle associazioni della valle, sono quindi pronti per proporre l’ultima replica, Sabato 28 Settembre. Parallelamente sono iniziate le prove per la prossima edizione di “Turno di notte”, la passeggiata sui sentieri degli operai, animata da scene teatrali, organizzata in collaborazione con il DocBi.

Appuntamento Sabato 5 e Sabato 12 ottobre con partenza dal Rifugio Sella di Baltigati a Soprana (Valdilana) e arrivo alla Fabbrica della Ruota di Pray (seguiranno dettagli la prossima settimana). Circa 250 persone (poco meno di 200 nella serata di sabato e una sessantina domenica, quando le nebbia ha aggiunto fascino all’intero percorso) hanno assistito alle prime due replica dell’omaggio alla “Bürsch”, proposto da Teatrando al Santuario di San Giovanni d’Andorno e ispirato al testo scritto da Massimo Sella e dedicato appunto all’Alta Valle Cervo. “Bürsch – Le anime della vallata”, realizzato con la collaborazione del Centro di Documentazione dell’Alta Valle Cervo e dell’Opera Pia Laicale, sarà replicato ancora Sabato 28 Settembre.

Nato da un’idea di Danilo Craveia e Anna Bosazza (autori dei testi) e con la regia di Paolo Zanone e Veronica Rocca, il percorso itinerante si snoda all’interno del santuario, nella casa parrocchiale, in chiesa, nello spazio mostre e nei due piazzali, per poi inoltrarsi anche all’esterno, lungo il Parco della Rimembranza, suggestivamente illuminato dalla fiaccole, verso il cimitero e ancora più in alto, fino il Campanun. Valëtte e picapere, masche e siunere sono i personaggi che si raccontano al pubblico, intento a seguire i passi di una ragazza di oggi, che si ritrova a trascorrere alcuni giorni di vacanza in Valle Cervo. Alla ricerca disperata e vana di una zona in cui il suo smartphone riceva una parvenza di segnale, la ragazza, dapprima estranea al luogo, smette di percepirlo in modo ostile, proprio grazie all’incontro con l’anima più profonda della valle. Questa infatti le si manifesta e le parla attraverso le storie e i personaggi che affiorano dalla pagine di un libro, lasciato nelle sue mani da una misteriosa figura femminile, che sembra accompagnarla lungo il suo cammino.

Le dieci scene raccontano degli uomini e delle donne della valle. I primi, abili scalpellini, trascorrevano gran parte dell’anno lontano da casa, impegnati nei lavori che gli impresari valligiani realizzavano in ogni angolo del mondo, dalla Sardegna al Perù, dall’America alla Francia. Le seconde, forti, determinate e indipendenti, lavoravano in valle e si occupavano di casa e famiglia da sole. Il loro era quindi un rapporto di coppia decisamente particolare, che si ritrova nei modi di dire e nei motti di saggezza popolare. L’indipendenza femminile si lega anche al proliferare di leggende sulle “masche” (le streghe) molto presenti in Valle Cervo, e quindi anche nello spettacolo, insieme ad altri personaggi che si muovono tra storia e leggenda: dal “Fol d’Andorn” agli spiriti irrequieti dei defunti, che di notte attraversano ponti e percorrono le creste dei monti.

Gli spettatori ascoltano anche le parole dello stesso Massimo Sella, personaggio affascinante ed eclettico che, pur non essendo originario della valle, seppe raccontarla con un passione e una sensibilità particolari, riflesso del grande amore che provava per sua moglie, Edvige Magnani, lei sì nata nella Bürsch, in una delle grandi famiglie di impresari edili della zona. In una delle scene sono coinvolte anche le Valëtte an Gipoun, mentre a metà percorso la Pro loco di Campiglia e il bar del Santuario offrono le classiche miasce e la cioccolata calda. Alla realizzazione collaborano inoltre le Pro loco della valle, altre associazioni di Campiglia, il gruppo Ana e la Protezione Civile.

Ultima replica: sabato 28 settembre con ingresso a gruppi ogni 20 minuti dalle 20.30 alle 22.30 dalla zona alta del Santuario. Si consiglia la prenotazione, per scegliere l’orario della partenza: 333.5283350. IMPORTANTE: poiché il percorso si snoda anche verso il cimitero e lungo il sentiero che sale al Campanun, con tratti su mulattiera e non illuminati, si raccomandano scarpe da camminata e torcia elettrica.