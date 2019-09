Dal Nord Ovest - Ubriaco al volante investe un bambino a Borgosesia

Era positivo all'alcoltest il 45enne di Borgosesia che, sabato 21 settembre, poco dopo l'ora di pranzo, ha investito un bambino di 11 anni che stava attraversando la strada a Montrigone.

Per il bambino, portato in ospedale in codice giallo, la prognosi è di sette giorni: tutto sommato se l'è cavata con un grande spavento e danni fisici limitati.

Ritiro della patente per sei mesi e fermo amministrativo dell'auto, invece, per il guidatore, un uomo di 45 anni che stava viaggiando in direzione Grignasco: sottoposto all'alcoltest, è risultato avere nel sangue più alcol di quello consentito per mettersi al volante.

A svolgere gli accertamenti sull'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Borgosesia.