Dal Nord Ovest - Gravissimo l'alpinista precipitato a Croce Carrel sul Cervino

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano in elicottero sul Cervino per il recupero di un alpinista caduto a quota 2800 mt, Croce Carrel. L'uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, è precipitato per una cinquantina di metri. L'allarme è stato dato dai compagni di cordata. Il paziente è stato preso in carico dal Pronto soccorso ed è in fase diagnostica. Le sue condizioni sono molto gravi.