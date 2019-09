Sono in corso di accertamento, da parte dei carabinieri, le dinamiche dell'incidente di ieri alle 19 a Occhieppo Inferiore sulla strada che conduce verso Mongrando. A scontrarsi una Fiat Panda condotta da S.N. 19enne del paese e un ciclomotore con in sella E.D. di 36 anni residente a Camburzano. Quest'ultimo è stato trasportato all'ospedale di Ponderano per le lievi ferite riportate.