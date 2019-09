Rovasenda, si ribalta in risaia: 56enne in codice rosso

Grave incidente stradale oggi, martedì 24 settembre, a Rovasenda: una donna di 56 anni è ricoverata in codice rosso per le ferite riportate dopo che l'auto sulla quale viaggiava, finendo fuori strada, si è più volte ribaltata in una risaia adiaccente alla carreggiata.

Secondo le prime informazioni l'automobiista sarebbe stata sbalzata all'esterno dell'abitacolo, riportando gravi lesioni. Sul posto sono in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine, mentre il personale del 118 ha trasportato la ferita in ospedale.