Pagamenti non dovuti, segnalazioni di nuovi tentativi di truffe alle imprese

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli ha segnalato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nuovi tentativi di truffa, in seguito alla comunicazione da parte di alcune aziende della ricezione di comunicazioni con richieste di pagamento. Le segnalazioni effettuate riguardano le seguenti comunicazioni inerenti la registrazione internazionale di marchi d’impresa: la richiesta di pagamento di euro 1.956,00 pervenuta da parte di WOIP – World Organization Intellectual Property Kft con sede a Budapest (Ungheria); la richiesta di pagamento di euro 1.954,00 pervenuta da parte di WPTR s.r.o. – World Patent and Trademark Register, con sede a Brno (Repubblica Ceca); la richiesta di pagamento di euro 1.954,00 pervenuta da parte di IPS office s.r.o. – Intellectual Property Services, con sede a Brno (Repubblica Ceca).

La richiesta di pagamento riguarda servizi relativi a marchi, disegni o modelli, quali la pubblicazione, la registrazione o l’inserimento in elenchi commerciali ed è trasmessa con l’intento di fuorviare i destinatari, inducendoli a credere di trovarsi di fronte a una comunicazione ufficiale e di dover procedere al pagamento della somma. Viene quindi richiesto il pagamento per un servizio che sembra essere obbligatorio, ma il versamento non è collegato alla corresponsione di importi pretesi dagli enti ufficiali preposti; si tratta, invece, di attività commerciali a fini pubblicitari che prevedono l’utilizzo di software o l’inserimento in elenchi e portali. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha condannato la R.A.C. - Registro Aziende Commerciali Italia S.r.l.s., che richiedeva il pagamento di euro 308,67 per l'inserimento dei dati aziendali nel portale www.registroaziendecommerciali.com.

L’azienda è stata condannata a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di 180.000 euro per pratica commerciale scorretta, in quanto inviava, alle imprese da poco iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio, una comunicazione per richiedere un pagamento che poteva essere confuso con un adempimento obbligatorio, a causa della sua veste grafica e contenutistica. La Camera di Commercio di Biella e Vercelli invita le imprese che dovessero ricevere tali comunicazioni a fare molta attenzione e a rivolgersi sempre all'ente camerale di riferimento, alla propria associazione di categoria o al proprio professionista di fiducia, per verificare l’obbligatorietà dell’adempimento.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web camerale www.bv.camcom.gov.it e accedere, direttamente dalla home page, alla pagina dedicata “Attenzione alle truffe”.