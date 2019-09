Operazione antidroga delle Fiamme Gialle: un arresto, tre denunce, sequestri di eroina, hashish e cocaina

Un biellese arrestato colto in flagranza, tre denunciati, eroina, hashish e cocaina per un totale di 250 grammi sequestrati dagli uomini della Guardia di Finanza di Biella. I controlli dei Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Biella hanno permesso di sequestrare un totale di 130 grammi di eroina, 100 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina, nonché alcuni strumenti utilizzati per il confezionamento dello stupefacente. Gli interventi, grazie anche a numerose perquisizioni personali e locali, hanno consentito di identificare e denunciare, alla locale Procura, quattro soggetti (uno dei quali tratto in arresto perché colto in flagranza di reato) tutti residenti nella provincia di Biella, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, nel corso delle suddette attività operative, i Finanzieri hanno potuto identificare e segnalare alla locale Prefettura dodici assuntori di stupefacenti, nonché sottoporre a fermo amministrativo 2 automezzi, uno dei quali sprovvisto di copertura assicurativa, poi confiscato, e ritirare due patenti di guida. Oltre alla segnalazione alla locale Prefettura, gli stessi militari hanno contestato violazioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, per oltre 10.000,00 euro.