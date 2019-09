Occupa abusivamente una casa. Denunciato un uomo

Occupazione abusiva a Pettinengo. Si tratterebbe di un giovane in compagnia di un cane che si è impossessato dell'abitazione per un lasso di tempo ipotizzabile tra i 10 e 20 giorni, prima di essere scoperto. Nello stabile, fino a pochi anni fa, abitava stabilmente una famiglia. Ora si trova in disuso ma completamente arredata. Uno dei proprietari ha scoperto e denunciato ai carabinieri la presenza di un uomo all'interno della casa.

I militari della stazione di Bioglio, con a capo il maresciallo Remy Di Ronco, diversi giorni fa si sono presentati all'indirizzo dell'abitazione situata nelle vicinanze del cimitero del capoluogo e hanno constatato l'effettiva presenza di un uomo, in seguito verosimilmente identificato. Ad attendere i militari però non c'era l'abusivo ma solo il suo cagnolino. In seguito, gli accertamenti dei militari dovrebbero aver identificato l'uomo mentre il cane è stato affidato al personale del canile di Cossato. L'uomo ora rischia la denuncia per violazione di domicilio.