Incidente questa notte intorno alle 4,30 a Ponderano in via Mazzini. Un uomo di 55 anni residente a Cossato mentre era alla guida di un furgone Peugeot, per cause probabilmente dovute a colpo di sonno o distrazione, è andato a sbattere contro un muro di cinta di un'abitazione. Il conducente è rimasto fortunatamente illeso. I carabinieri si sono occupati dei rilievi e della viabilità.