Incidente a Bioglio tra un'auto e una moto: nessun ferito

Spavento ma fortunatamente nulla di grave per l'incidente avvenuto a Bioglio, all'incrocio tra via Rimembranze e via Distaccamento Freccia, tra una Fiat 600 condotta da un 70enne di Pettinengo e un motorino, nel tardo pomeriggio di oggi 24 settembre. Nessuno è rimasto ferito, solo qualche escoriazione per la 17enne, residente in zona, che è stata visitata dai sanitari del 118 e successivamente ha fatto rientro a casa in sella alla sua stessa moto. Sul luogo dello scontro è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione che ha assistito alla compilazione della constatazione amichevole, in quanto i mezzi erano già stati spostati.