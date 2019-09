Denunciati due fotografi polacchi: stavano effettuando un servizio senza autorizzazione

Si sono introdotti senza autorizzazione in una proprietà privata: denunciati due fotografi polacchi. Alle 10 di ieri 23 settembre, il personale del nucleo radiomobile di Cossato è intervenuto a Lessona in via IV Novembre in un parco di una villa in disuso per un possibile tentativo di furto. I militari hanno trovato P. D. M. polacco di 30 anni con residenza in Olanda e S. M. anch'esso polacco di 29 anni residente in Belgio, intenti ad effettuare riprese fotografiche dell'immobile. Non avendo l'autorizzazione dei proprietari, i due polacchi sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici.