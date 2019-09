Biella, tamponamento in via Milano, ferita una donna

Sarebbe un tamponamento la causa dell'incidente di via Milano a Biella successo intorno alle 16,15 di oggi 24 settembre. La Renault Clio con al volante un giovane 20enne avrebbe "colpito" la Dacia Duster guidata da una dona tra i 30 e 40 anni, rimasta ferita dal "colpo di frusta". Immediatamente soccorsa dall'equipe medica del 118 la biellese è stata trasportata all'ospedale di Ponderano per gli accertamenti del caso. Per i rilievi e la regolamentazione del traffico si sono occupati gli agenti della polizia locale. Alle 17 il traffico in entrata a Biella era ancora molto rallentato.